У Шептицькому під час сварки чоловік підірвав гранату: постраждало четверо людей

26 вересня у Шептицькому прогримів вибух гранати, що спричинив поранення чотирьом людям.

Поліція оперативно встановила та затримала підозрюваного у скоєнні цього злочину.

Повідомлення про вибух на проспекті Тараса Шевченка надійшло на спецлінію 102. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші співробітники поліції Львівської області.

Серед постраждалих — троє жінок віком 17, 18 і 56 років, а також 26-річний чоловік. Всі потерпілі — місцеві мешканці. Медики надали їм необхідну допомогу у лікарні. Життю постраждалих нічого не загрожує.

Правоохоронці з’ясували, що вибух спричинив 36-річний житель Шептицького району. Чоловік — військовослужбовець, який на момент інциденту перебував у відпустці. Він підірвав гранату під час конфлікту з перехожими.

«Проведеними заходами правоохоронці підтвердили, що гранату під час конфлікту з перехожими підірвав 36-річний мешканець району, військовослужбовець в відпустці», — повідомили у поліції.

Поліція швидко встановила місце перебування чоловіка і затримала його відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом вибуху відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство з використанням вибухового пристрою. Санкція статті передбачає покарання від трьох до семи років ув’язнення.

Досудове розслідування триває, найближчим часом суд обиратиме затриманому запобіжний захід.