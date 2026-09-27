На Львівщині трагічно загинув 67-річний чоловік через перекидання трактора кілька разів
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На Львівщині трагічно загинув 67-річний чоловік через перекидання трактора кілька разів

Марко Лук'яненко

У Львівській області трагічно загинув 67-річний мешканець, ставши жертвою ДТП за участі трактора.

Подія трапилася в ніч на 26 вересня в одному з сіл Дрогобицького району.

Як повідомили правоохоронці, чоловік, керуючи трактором Xingtai, втратив контроль над транспортним засобом. Трактор кілька разів перекинувся, що призвело до тяжких травм водія.

«67-річний чоловік не впорався з керуванням трактора Xingtai, який кілька разів перекинувся. Від отриманих тілесних ушкоджень водій помер», — заявили у поліції.

Слідчі Дрогобицького районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.

Створено за матеріалами: 032.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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