У Львові зникло дзеркало вартістю 4500 гривень

У Львові сталося викрадення дзеркала вартістю 4500 гривень.

Про інцидент повідомили в одній із місцевих спільнот.





“Всіх благ та гарних вихідних. Якщо помітите когось із таким дзеркалом, дайте знати,” – звернувся автор повідомлення.

Цю річ, яку придбали в Епіцентрі за 4500 гривень, невідомі викрали вночі. Сусід пан Михайло особисто встановив її на небезпечному закритому повороті на вулиці Сотника Панаса біля гаражів.

Власник має надію, що дзеркало послужить злодієві нагадуванням про справжню суть його вчинку.

“Можемо бачити, що інших способів убезпечити людей, крім як встановити камери відеоспостереження та напругу на дротах, у нас, на жаль, немає,” – підкреслюється у повідомленні.