До Дрогобицької громади доставили два генератори

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Дрогобицькій громаді на Львівщині передали два генератори потужністю по 1 МВт кожен.

Про це повідомив перший заступник начальника ЛОВА Андрій Годик.

Орієнтовна загальна вартість обладнання — понад десять мільйонів гривень.

«Важливо, що держава виконує свої зобов’язання, незважаючи на висловлювання та амбіції голови Дрогобицької міської ради. Бо в основі всього — люди та їхні потреби. Тому продовжуємо робити свою роботу заради жителів Львівщини», — наголосив Андрій Годик.