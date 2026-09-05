До Дрогобицької громади доставили два генератори

Дрогобицькій громаді на Львівщині передали два генератори потужністю по 1 МВт кожен.
Про це повідомив перший заступник начальника ЛОВА Андрій Годик.
Орієнтовна загальна вартість обладнання — понад десять мільйонів гривень.
«Важливо, що держава виконує свої зобов’язання, незважаючи на висловлювання та амбіції голови Дрогобицької міської ради. Бо в основі всього — люди та їхні потреби. Тому продовжуємо робити свою роботу заради жителів Львівщини», — наголосив Андрій Годик.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua