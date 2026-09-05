Порохова вежа й надалі належить громадам Львівщини

Львівська обласна рада, Національна спілка архітекторів України та Львівська обласна організація НСАУ підписали Меморандум про співпрацю й врегулювання спорів щодо подальшого використання Порохової вежі у Львові, повідомив в.о. голови облради Юрій Холод.

Документ підписали Юрій Холод, президент Національної спілки архітекторів Олександр Чижевський та голова Львівської обласної організації НСАУ Микола Шеремета.

За домовленістю, Порохова вежа на вул. Підвальній, 4 залишатиметься у спільній власності територіальних громад Львівщини. Водночас сторони погодили механізм, який дозволить архітектурній спільноті й надалі використовувати цей історичний простір. Він слугуватиме для професійної, культурної, освітньої, наукової й громадської діяльності.

Наступний крок — розгляд на сесії облради питання про внесення вежі до переліку об’єктів, які можна передавати в оренду без аукціону для творчих спілок. Також ініціюватимуть звернення до Міністерства культури України для отримання необхідного погодження. Паралельно проведуть грошову оцінку пам’ятки.

Після завершення передбачених законодавством процедур планують укласти договір довгострокової пільгової оренди між управлінням майном спільної власності облради та Львівською обласною організацією НСАУ. Конкретні умови оренди визначатимуть відповідно до чинного законодавства та рішень обласної ради.

«Для нас принципово, що Порохова вежа залишається власністю громад Львівщини. Ми завжди підкреслювали, що це унікальний простір для архітектурної спільноти, який має жити й ефективно використовуватися. Радує, що діалог допоміг знайти рішення і зняти той камінь спотикання в наших відносинах. Сподіваюся, що надалі нас об’єднуватиме лише конструктивна співпраця — задля збереження вежі, розвитку архітектури та культурної спадщини Львівщини», — зазначив Юрій Холод.

Важлива складова домовленостей — остаточне врегулювання спорів. Після виконання заходів, передбачених Меморандумом, Національна спілка архітекторів України та її львівська організація вживатимуть передбачені законом заходи для припинення й відкликання судових та позасудових проваджень, пов’язаних із використанням Порохової вежі.

Сторони також погодили ініціювати укладення охоронного договору на пам’ятку. Вони спільно шукатимуть додаткові фінансові ресурси на її належне утримання, збереження й відновлення.

Президент Національної спілки архітекторів Олександр Чижевський підкреслив, що досягнуте порозуміння відкриває ширші можливості для співпраці між місцевою владою та професійною архітектурною спільнотою. Йдеться про підготовку й проведення архітектурних конкурсів, формування професійних журі та напрацювання якісних підходів до розвитку територій.

Сторони наголосили: підписаний Меморандум є документом про співпрацю. Його мета — зафіксувати порозуміння, припинити тривалий спір і перейти до партнерської моделі взаємодії.

Порохова вежа — пам’ятка культурної спадщини національного значення. Вона не може переходити у приватну власність і є частиною об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Львів — ансамбль історичного центру».