Викладач Львівської політехніки отримав депутатський мандат від партії “Слуга народу”

Верховна Рада поповнилася двома новими депутатами від фракції «Слуга народу» — вони склали присягу на пленарному засіданні.

Богдан Моркляник родом із Закарпатської області. Він доктор технічних наук, професор Львівської політехніки. Раніше обіймав посаду проректора цього університету.

Про це повідомила нардепка Софія Федина.

У минулому Моркляник працював радником першого віцепрем’єра світлої пам’яті Степана Кубіва. Очолював державний офіс інтелектуальної власності. Також обіймав посаду заступника голови НАЗЯВО.

Чоловік тривалий час пов’язаний із Всеукраїнською правозахисною організацією «Меморіал» імені Василя Стуса. Він обіймав посаду першого заступника голови правління цієї організації. Брав участь у проєктах з дослідження Голодомору, української державності та збереження історичної пам’яті. У 2019 році увійшов до складу правління «Меморіалу».

Після початку повномасштабного вторгнення чоловік долучився до Збройних сил України.

Другою новою депутаткою стала Вікторія Рєзнікова. Вона завідує кафедрою економічного права та економічного судочинства у КНУ імені Шевченка. Жінка є членкинею-кореспондентом Національної академії правових наук України, а також працює адвокаткою.

Новообрані депутати замінили у Раді Дениса Маслова та Віталія Безгіна. Обидва попередники склали свої повноваження через перехід на роботу до Кабінету Міністрів.