У Львові жінка постраждала внаслідок наїзду 23-річного водія електроскутера

У Львові внаслідок наїзду електроскутера травмувалась 61-річна жінка, поліція проводить розслідування.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 вересня близько опівдня на перехресті вулиць Гетьмана Мазепи та Пилипа Орлика.

За попередніми даними, 23-річний львів’янин, керуючи електроскутером, наїхав на пішохода — 61-річну мешканку Львова.

Жінка отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована.







Слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління розпочали кримінальне провадження за статтею 291 Кримінального кодексу України.

Стаття кваліфікує порушення правил на транспорті.

Санкція передбачає штраф від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Або — виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі до п’яти років.

Поліцейські встановлюють обставини події.