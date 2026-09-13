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На очах у сусідів полум’я поглинуло хату: на Самбірщині загинув чоловік

admin

13 вересня вранці у селищі Стара Сіль Самбірського району сталася пожежа в житловому будинку.

Під час гасіння рятувальники виявили тіло 68-річного власника будинку.

Пожежа спалахнула в дерев’яному житловому будинку. На момент приїзду вогнеборців будинок був повністю охоплений вогнем.

Існувала загроза поширення полум’я на два сусідні помешкання.

До ліквідації вогню залучили рятувальників зі Старого Самбора та місцеву пожежну команду Старої Солі.

«Під час гасіння пожежі в будинку виявили тіло 68-річного власника», — повідомили у ДСНС.

Пожежу ліквідували. Правоохоронці встановлюють обставини виникнення пожежі та причини загибелі чоловіка.


Створено за матеріалами: 032.ua

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