У Львові поліція з’ясовує обставини подвійного вбивства

Поліція розслідує подвійне вбивство у Львові.

12 вересня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про загибель 42‑річної жінки та її 25‑річного сина.

Тіла без ознак життя й зі слідами насильницької смерті виявили в їхній квартирі на вулиці Жовківській.

Про це повідомила поліція Львівської області.

На місці працювала слідчо‑оперативна група і криміналісти з відділу поліції №1 Львівського районного управління.

Також залучили оперативників карного розшуку, кінолога та інші служби поліції Львівщини.

Правоохоронці попередньо встановили, що причиною смерті стали ножові поранення.

Підозрюваного затримали — ним виявився 56‑річний мешканець Львова; затримання провели в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом слідчі територіального підрозділу відкрили кримінальне провадження за п.1 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство двох або більше осіб).

Санкція статті передбачає максимальне покарання — довічне позбавлення волі.

Триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснює Галицька окружна прокуратура.