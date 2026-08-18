Мешканці Львова вимагають переглянути підвищення тарифів на водопостачання

Львів’яни зареєстрували петицію проти нових тарифів на воду, які з серпня зросли до 56,38 грн за м³.

Мешканка Львова Олеся Нікітіна 17 серпня подала на портал е-петицій Львівської міської ради звернення. Вона вимагає скасувати рішення виконкому про новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення — 56,38 грн за м³.

За словами авторки петиції, з серпня вартість послуг зросла більш ніж удвічі. Водопостачання коштує тепер 36,04 грн за м³, водовідведення — 20,34 грн за м³. Разом виходить 56,38 грн. До цього, з 2022 року, львів’яни платили 25,88 грн за кубометр.

“Для середньостатистичної львівської родини, яка споживає близько 9 м³ води на місяць, це означає додаткові витрати орієнтовно 275 грн щомісяця. Навіть при споживанні 3 м³ щомісячний платіж зросте приблизно на 92 грн. Таке суттєве підвищення вартості базової життєво необхідної послуги в умовах війни, високої інфляції та обмежених доходів значної частини населення створює додаткове фінансове навантаження на мешканців Львова” — йдеться у тексті петиції.

Авторка звернення також звертає увагу на інший момент. Новий тариф, за офіційною інформацією, покриває лише поточні операційні витрати. Інвестиційна складова у ньому відсутня.

“Громадськість також не отримала повної та доступної інформації щодо структури собівартості послуг, рівня втрат води в мережах, можливостей оптимізації витрат та інших складових, які мають значення для оцінки обґрунтованості встановленого тарифу. За таких обставин вважаємо, що рішення про підвищення тарифу до 56,38 грн за 1 м³ потребує перегляду та належного публічного обґрунтування” — пояснила авторка петиції.

У зверненні йдеться про повернення попереднього тарифу — 25,88 грн за м³. Натомість міська влада, на думку авторки, повинна врахувати економічну й соціальну ситуацію та ухвалити нове, обґрунтованіше рішення щодо вартості води.

На момент публікації петиція набрала лише 14 голосів із необхідних 500.

Нагадаємо, 24 липня виконавчий комітет Львівської міськради затвердив нові тарифи на водопостачання та водовідведення.

Електронні петиції у Львові діють з 22 лютого 2016 року. Якщо звернення набирає необхідні 500 голосів підтримки, міськрада повинна розглянути його — прийняти або відхилити.