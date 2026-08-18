У Львові пенсіонер втратив 16 тисяч доларів через шахраїв, які повідомили про ДТП з його донькою

Львівські поліцейські затримали двох чоловіків за підозрою у шахрайстві щодо 72-річного пенсіонера.

Зловмисники переконали чоловіка, що його доньку начебто збили на дорозі і їй потрібна термінова операція.

За інформацією поліції Львівщини, 13 серпня приблизно о 16:00 пенсіонеру подзвонив невідомий, назвавшись лікарем. Він розповів, що донька постраждала в аварії й отримала серйозні травми, а на операцію потрібно 20 тисяч доларів.

Чоловік повірив дзвінку та зізнався, що вдома зберігає 16 тисяч доларів і 2,6 тисячі євро. Шахрай заспокоїв його, сказавши, що цих грошей вистачить.

«Невдовзі фігуранти приїхали до потерпілого додому, де він передав їм обумовлену суму», — розповіли у поліції Львівщини.

Пізніше пенсіонер зрозумів, що донька насправді не потрапляла в жодну аварію, а він став жертвою обману.

Слідчі встановили причетність до злочину 25-річного жителя Києва та 18-річного мешканця Київської області. Затримали їх на шляху до залізничного вокзалу — за версією слідства, підозрювані намагалися якнайшвидше покинути Львів. Під час затримання у них вилучили речові докази.

«Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України — шахрайство. Максимальне покарання за цією статтею — до восьми років позбавлення волі», — йдеться в повідомленні.

Суд визначив запобіжні заходи для обох підозрюваних: одному — тримання під вартою без права на застав, іншому — тримання під вартою з можливістю внесення застави. Розслідування у справі триває.