34 автобусні маршрути на Львівщині отримали офіційних перевізників

На Львівщині визначили перевізників для приміських і міжміських автобусних маршрутів області.

Комітет за результатами конкурсу рекомендував організатору визнати переможців на 34 об’єктах.

Цю інформацію оприлюднив департамент дорожнього господарства Львівської ОВА.

Із 34 об’єктів 17 стосуються приміських маршрутів.

Ще 17 — міжміських маршрутів або окремих графіків міжміських рейсів.

На 27 об’єктах планують укладати договори терміном на п’ять років. На семи об’єктах перевізників допустили на умовах інвестиційних зобов’язань, отже договори укладатимуть на один рік.

За підсумками конкурсу на одному об’єкті визначили перевізників, які посіли друге місце.

Ще на одному об’єкті охочих працювати на маршруті не виявилося.

Крім того, трьом перевізникам відмовили в допуску до участі у конкурсі на семи об’єктах.

Рішення щодо переможців має затвердити організатор перевезень.

Створено за матеріалами: 032.ua