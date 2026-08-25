Волонтери у Львові вийдуть на вулиці зі значками “Львів без Садового”

Львівські волонтери готують несподіванку для міського голови. Найближчими днями на вулицях міста роздаватимуть значки з написом “Львів без Садового”.
Про ініціативу розповів журналіст Олег Радик у своєму телеграм-каналі “Формула Радика”.
“Андрію Івановичу, тут проти вас якийсь бунт готується”, – жартівливо звернувся автор публікації до мера.
За словами журналіста, зовсім скоро мешканці та гості Львова зможуть отримати такий значок безпосередньо на вулицях – його роздаватимуть волонтери.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua