Бежеві кросівки PUMA навесні та восени: як захистити їх від пилу й вологи

Світле взуття потребує регулярного догляду, особливо в міжсезоння. Вибираючи кросівки жіночі бежеві PUMA, краще одразу дізнатися, як очищати матеріал конкретної моделі. Це допоможе довше зберігати рівний відтінок і охайний вигляд пари.

Чому бежеве взуття швидше потребує очищення

Навесні на поверхні кросівок залишається вуличний пил, а восени частіше з’являються сліди від мокрого ґрунту. На бежевому кольорі такі забруднення помітніші, ніж на темному. Водночас кросівки PUMA не потрібно інтенсивно чистити після кожного виходу.

Свіжий пил краще видаляти сухою м’якою щіткою. Вологе очищення знадобиться вже для помітніших плям. Спосіб догляду потрібно вибирати відповідно до матеріалу верху, оскільки текстиль і штучні матеріали можуть потребувати різних засобів.

Як захистити кросівки від вологи

Захисний засіб для взуття може зменшити проникнення вологи та полегшити подальше очищення. Перед використанням потрібно перевірити, чи підходить склад для матеріалу конкретних кросівок PUMA. Новий продукт краще спочатку нанести на малопомітну ділянку.

Для догляду за бежевою парою можна дотримуватися кількох правил:

видаляти сухий пил до використання вологих засобів;

наносити захисний склад лише на чисту поверхню;

залишати кросівки висихати за кімнатної температури;

очищати підошву окремо від матеріалу верху.

Регулярність тут важливіша за інтенсивне чищення. Невеликі забруднення простіше прибрати одразу, ніж обробляти всю поверхню PUMA після кількох тижнів носіння.

Що робити після прогулянки в дощ

Мокрі кросівки не варто відразу ставити в закриту шафу. Спочатку потрібно прибрати забруднення з підошви, а поверхню акуратно промокнути чистою тканиною. Після цього пара PUMA має повністю висохнути в провітрюваному місці.

Не потрібно прискорювати сушіння високою температурою. Матеріал може втратити початковий вигляд, а окремі елементи — деформуватися. Для підтримання форми всередину можна покласти чистий папір і замінити його після намокання.

Як підготувати бежеву пару до нового сезону

Перед початком весни або осені кросівки PUMA краще оглянути після зберігання та за потреби очистити. Захисний засіб наносять уже на підготовлену поверхню. Після завершення сезону взуття також потрібно прибрати на зберігання чистим і сухим.

У колекціях PUMA можна знайти жіночі кросівки різних відтінків для повсякденного гардероба. Замовлення доступне через офіційний інтернет-магазин, а приміряти вибрану пару можна у фірмових магазинах бренду в Києві та інших містах України.