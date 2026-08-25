У Львові поліція затримала 20-річного мешканця за підозрою у державній зраді

Правоохоронці затримали у Львові 20-річного жителя Дніпропетровської області. Слідство підозрює його у співпраці з російськими спецслужбами. Молодик передавав інформацію про об’єкти залізничної інфраструктури та допомагав вербувати нових виконавців для ворога.

За версією слідства, підозрюваний шукав додатковий заробіток у Telegram. Саме там з ним вийшли на зв’язок представники спецслужб рф. Чоловік розумів, що йому пропонують протиправну діяльність на користь ворога. Попри це, він погодився виконувати отримані завдання.

Перебуваючи у Львові, підозрюваний фотографував та знімав на відео об’єкти “Укрзалізниці”. Матеріали з точними координатами він одразу пересилав своїм замовникам. Слідчі вважають, що така інформація давала стороні рф можливість швидко отримувати дані про стратегічні залізничні вузли міста.

Крім розвідувальної діяльності, чоловік займався ще й вербуванням нових виконавців для російських спецслужб. З цією метою він розмальовував стіни у Львові графіті з обіцянками “легкого заробітку”. Посилання у цих написах вели на ворожий ресурс. За даними слідства, саме через цей сайт вербували українців для підривної діяльності на боці рф.

Затримання відбулося після того, як чоловік виконав своє останнє завдання. Його взяли під вартою відповідно до ст. 208 КПК України. Львівська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у цій справі. Підозрюваному повідомили про державну зраду в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 111 КК України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на застав. Розслідування веде Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Згідно зі ст. 62 Конституції України, особу вважають невинуватою у вчиненні злочину. Кримінальне покарання можливе лише після встановлення вини обвинувальним вироком суду в законному порядку.