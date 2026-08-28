Володарі десятої Міжнародної премії Івана Франка

У Дрогобичі журі назвало лауреатів Х Міжнародної премії імені Івана Франка. Український мовознавець Віктор Мойсієнко та польська філологиня Joanna Getka здобули відзнаку за спільну монографію «Спочатку було слово… Від мовного узусу – до літературної норми. Нарис генези української літературної мови».

Дванадцять науковців з України, Польщі та Словаччини увійшли до міжнародного журі. Вони відзначили працю про формування української мовної ідентичності. Дослідження спирається на писемні пам’ятки XI–XIII століть. Автори простежили, що тексти XI століття вже містять до 40 характерних рис української мови. Ці риси стабільно повторювалися. У XII столітті їх стало близько 400. У XIII столітті кількість перевищила тисячу. Саме такі особливості пізніше сформували норму української літературної мови. Це підтверджує тяглість української мовної традиції.

Автори писали монографію з перервами. 25 лютого 2022 року професор Віктор Мойсієнко добровольцем вступив до Збройних сил України. Йому тоді виповнилося 56 років. Він служив мінометником у 138-му батальйоні 115-ї окремої бригади Сил територіальної оборони. Чоловік командував мінометом. Згодом він очолив групу контролю бойового стресу бригади. На військовій службі науковець провів понад чотири роки.

Монографія має присвяту від Joanna Getka:

«Українським воїнам, яким доводиться захищати культурну та історичну справедливість не силою наукових аргументів, а зброєю»

Автори спрямують значну частину грошової премії на потреби побратимів Віктора Мойсієнка.

Короткий список номінантів Х Міжнародної премії імені Івана Франка також містив працю Володимира В’ятровича та Любомира Луцюка «Архіви ворога». До нього увійшла монографія Владислава Грибовського «Ханська Україна».

Під час урочистостей організатори наголосили: премія десять років підтримує якісні дослідження про Україну. Це стало можливим завдяки Міжнародному фонду Івана Франка, міжнародному журі, науковцям і меценатам. Віктор Мойсієнко у промові підкреслив: справжні лауреати всіх українських відзнак — воїни на передовій і ті, хто загинув за Україну. Науковці, культурні діячі й спортсмени претендують лише на почесне друге місце.

Організатори та учасники події подякували українським Захисникам і Захисницям. Вони закликали суспільство підтримувати їх і наполегливо працювати задля перемоги. Люди згадали настанову Івана Франка «лупати сю скалу».