У Львові проведуть акцію «Соняшник за донат» на допомогу захисникам

У суботу 29 серпня Україна вшановує пам’ять загиблих Захисників. Львівський меморіальний музей Гідності проводить всеукраїнську акцію «Соняшник пам’яті».

Музей організовує її вдруге. Цього року ініціатива охопила Київ, Харків, Одесу, Дніпро та інші міста.

Акція вшановує полеглих захисників. Вона підтримує тих, хто бореться далі і відновлюється після поранень.

«Вшановуючи полеглих – допомагаємо живим», – зазначають організатори.

Учасники купують соняшник за донат від 100 гривень. Вони роблять це в партнерських квіткових крамницях, кав’ярнях, книгарнях і культурних просторах. Усі зібрані кошти підуть на системну реабілітацію військовослужбовців. Організатори допоможуть родинам та сім’ям загиблих Героїв. Патронатна служба «Янголи Трійки» 3-го армійського корпусу опікується цими сім’ями.

Чому символом акції став соняшник

Дата проведення пов’язана з трагічними подіями Іловайської операції 2014 року. Україна 29 серпня вшановує пам’ять військових, які загинули під час виходу з оточення. Бійці тоді виходили через поля соняшників. Ці квіти стали одним із символів трагедії.

«Пам’ять – це не лише скорбота – вона має бути живою та дієвою. Купуючи соняшник у своєму місті, ви не просто вшановуєте полеглих Героїв, а й допомагаєте відновитися та повернутися до життя тим, хто бореться прямо зараз», – наголошують організатори.

Де у Львові долучитися до акції?

Квіткові:

Floral&Loft — вул. Малоголосківська, 32

lastivka flowers — ТРК Victoria Gardens (1 поверх)

flowerhouse — вул. І. Франка, 62

florrylviv — вул. Кульпарківська, 93 (ЖК «Парус City») та с. Сокільники, вул. Лесі Українки, 21

mozart — вул. Володимира Великого, 58

Flash-day-flowers — вул. Братів Рогатинців, 37

kvitoland — вул. Мечникова, 15

amber_flower_house — вул. Пасічна, 166

Дивоцвіт — вул. Академіка Гнатюка, 4

babka.ua — вул. Михайла Грушевського, 11

lotava_prostir — просп. В. Чорновола, 77

taiemnyi.sad — онлайн-формат

Кав’ярні, простори та книгарні:

Кафе «Республіка Саду» — вул. В. Винниченка, 20а

Галерея «Світло» — вул. Валова, 19

Галерея «Зелена канапа» — вул. Вірменська, 7

Організатори ще доповнюють перелік локацій у Львові.

Зробити благодійний внесок можна безпосередньо через організаторів акції.

Створено за матеріалами: 032.ua