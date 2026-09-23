Аналітик висловив думку щодо подій у Сокільниках

Львів має розвивати власну агломерацію, а не боротися за чужі земельні ресурси — експерт про ситуацію з Сокільниками

Львівська міська рада сьогодні зосереджена на політичній боротьбі за землі, які належать сусідній громаді, замість того щоб ефективно використовувати власний потенціал. Яскравий приклад — ситуація з Сокільниками, де міська влада намагається нав’язати свій план забудови, не враховуючи інтереси місцевих мешканців.

Про це заявив Тарас Хавунка, автор платформи розвитку міста «Львів може більше», проаналізувавши актуальний стан справ довкола Сокільників та Міжнародного аеропорту Львів.

«Землі Сокільників, за які так наполегливо тримається міська рада, насправді не мають критичного значення для розвитку аеропорту. Це підтвердили британські експерти, які 5 червня 2026 року презентували концепцію розвитку аеропорту й план реалізації на 15 років, а 23 червня офіційно передали документ меру Львова в Лондоні», — розповів Хавунка.

Цей стратегічний план створили за замовленням уряду Великої Британії компанії Jacobs, Gleeds і BDP. Проте мешканці Львова про цю концепцію майже нічого не чули, хоча йшлося про амбіційний інфраструктурний проєкт — будівництво нового ділового центру біля аеропорту.

«Ключова ідея британського плану — створити нове ділове ядро з офісами, комерційними просторами, готелями та конференц-центром з боку Львова, безпосередньо біля термінала і станції «Скнилів». Саме розвиток ділової активності відкриває Львову перспективи для зростання бюджету, залучення інвестицій і створення робочих місць», — пояснює експерт.

За оцінками британських аналітиків, такий підхід приноситиме місту від 240 до 320 мільйонів доларів економічного ефекту щороку і створить 18–24 тисячі нових робочих місць.

«Британські спеціалісти прямо вказують: немає нагальної потреби у використанні земель сусідньої громади, а крім того, існують значні складнощі з викупом приватних ділянок, які зараз суворо відстоює міська рада. Саме тому ці землі свідомо виключили з майстерплану. Однак в стінах міської ради цей факт сприйняли не дуже охоче», — коментує ситуацію Тарас Хавунка у новому випуску своєї платформи.

Офіційні мотиви Львівської міськради щодо претензій на 50 гектарів у Сокільниках та сусідніх селах різняться. Через суд міська рада блокує місцеві плани з розбудови громад.

«За останні два роки мерія запропонувала щонайменше п’ять різних аргументів, чому ця земля їй конче потрібна. При цьому з кожною новою версією попередні аргументи ставали менш переконливими, тож влада лише активніше просувала наступні», — додає Хавунка.

Найбільш абсурдною експерт вважає спробу звинуватити Сокільники у просуванні інтересів держави-агресора. СБУ офіційно підтвердила, що не виявила протиправних дій з боку громади в межах своєї компетенції. Попри це, міська рада продовжує наполягати на будівництві торгово-розважальної зони на територіях Сокільників, Басівки та Годовиці, причому без залучення представників цих громад до розробки проєкту.

«Конфлікт навколо Сокільників давно трансформувався у політичну боротьбу за чужі землі. У Львові це можна називати різними словами, я ж вважаю цей процес класичним феодалізмом», — підсумовує Тарас Хавунка.