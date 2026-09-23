У Львівській міськраді прокоментували чутки щодо зростання вартості проїзду в громадському транспорті

Інформація про підвищення вартості проїзду у львівському громадському транспорті не підтверджується офіційними даними.

У Львівську міську раду не надходили звернення від перевізників із проханням переглянути тариф, а також відсутні відповідні економічні розрахунки. Про це повідомив Олег Забарило, директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львова.

«Ціна пального дійсно зросла і зараз становить приблизно 100 гривень за літр. Однак тариф на проїзд коригували нещодавно, тому зараз підстав для нового підвищення немає», — наголосив Олег Забарило.

Він також зазначив, що перевізники несуть відповідальність за недопуск транспорту на маршрути. За кожен день незадовільного виконання перевезень на окремих напрямках їм нараховують штраф у розмірі 1700 гривень.

Щодо фінансового забезпечення перевезень, у міськраді уточнили: кошти, передбачені у бюджеті, перевізникам виплачують у повному обсязі. За серпень вони отримали всі належні кошти за бюджетні перевезення.