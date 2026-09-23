«Львівводоканал» позивається до суду через генплан Сокільників, турбуючись про водопостачання для 50 тисяч мешканців

Львівске міське комунальне підприємство «Львівводоканал» оскаржує у Львівському окружному адміністративному суді рішення Сокільницької сільської ради.

Позов стосується рішення від 30 грудня 2024 року, яким затвердили зміни до генерального плану розвитку Сокільників. «Львівводоканал» наполягає на визнанні цього рішення протиправним та нечинним.

За даними підприємства, новий генплан передбачає суттєве зростання населення села — з 8,8 тисяч до понад 50,7 тисяч мешканців. Для будівництва нових житлових та громадських об’єктів влада планує централізоване водопостачання, при цьому частина каналізаційних стоків буде направлятися у систему Львова.

«Львівводоканал» підрахував, що додаткове водоспоживання побутовими споживачами та навчальними закладами складе близько 8,9 тисяч кубічних метрів на добу, тобто понад 273,5 тисяч кубометрів щомісяця. При цьому не врахували потреби виробництва та пожежогасіння.

Підприємство зауважує, що Сокільники не мають власного централізованого джерела водопостачання. Генплан розрахований на використання водогону Малечковичі — Львів, але у «Львівводоканалі» наголошують, що вільних потужностей на цьому напрямку вже немає.

«На новому генплані планують забезпечити водою понад 50 тисяч людей, фактично збільшивши навантаження на існуючу систему у кілька разів. Сучасний водозабір не має достатньої потужності для такого обсягу. Тож затвердження генплану є передчасним та необґрунтованим», — підкреслює керівник «Львівводоканалу» Дмитро Ванькович.

Крім того, проєкт передбачає приєднання дощової каналізації Сокільників до мереж Львова з подальшим очищенням стоків на міських очисних спорудах. Проте Сокільницька сільрада не зверталася до «Львівводоканалу» з проханням про таке підключення.

Також Львівська міська рада не давала згоди на використання своїх інженерних мереж у цьому напрямку.

«Питання не у фактичному підключенні Сокільників до мереж Львова — технічної можливості наразі немає. Ми оскаржуємо затвердження документу, що передбачає це без погодження з балансоутримувачем критичної інфраструктури», — додає Дмитро Ванькович.

У «Львівводоканалі» також зауважують, що генплан не містить інформації про джерела фінансування будівництва та реконструкції необхідних мереж. Через це додаткові витрати можуть лягти на плечі споживачів інших громад, зокрема Львова.

У позові підприємство просить суд визнати рішення Сокільницької сільради №1370 протиправним і залучити Львівську міську раду до справи як третю особу на боці позивача.

Раніше Львівська міська рада вже оскаржувала це ж рішення Сокільницької сільради. Верховний Суд надав міській раді право захищати свої інтереси у суді і повернув справу до Львівського окружного для розгляду по суті.