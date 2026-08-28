Садового повалили на землю (ВІДЕО)

Андрія Садового збили з ніг на тренуванні регбі.

Мер Львова сам виклав відео у соцмережах.

Він зізнався: було боляче, але дуже круто.

Садовий прийшов на тренування «Левиць». Він хотів познайомитися з командою і спробувати регбі на собі.

Дівчата двічі ставали чемпіонками України. Чотири рази вони вигравали Кубок України.

Мер мав честь познайомитися з Оксаною Пасічко. Вона вже десять років у регбі. Сьогодні служить у ЗСУ та командує взводом.

Оксана каже, що регбі й армія мають багато спільного: дисципліну, командну роботу і боротьбу до останнього заради перемоги.



