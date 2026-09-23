У 2026 році британські компанії Jacobs, Gleeds та BDP створили мастерплан розвитку території аеропорту «Львів».

Цей документ був розроблений на замовлення уряду Великої Британії в межах сторічного партнерства з Україною.

У червні план офіційно передали меру Львова Андрію Садовому, однак більшість мешканців міста про нього поки що не знають. Юрист Тарас Хавунка розповів про цю історію на своєму каналі «Львів може більше».

«Дослідження охоплює 800 гектарів аеропорту та прилеглих територій на північ і захід від Львова. Мастерплан базується на створенні мультимодального транспортного вузла й поетапній реалізації протягом 15 років. Починаючи з відновлення пасажиропотоку, план переходить до формування повноцінного ділового району», — каже Хавунка.

Британські експерти пропонують розмістити ділове ядро з боку Львова. Це дозволить зв’язати комерційну забудову з пасажирським терміналом, міським транспортом і майбутнім мультимодальним вузлом. Біля термінала та станції «Скнилів» планують звести нові офіси, готелі, конференц-центр і інші об’єкти комерційної нерухомості. Очікується, що проект щороку приноситиме близько 240 мільйонів доларів доходу і створить понад 18 тисяч робочих місць.

«Такий розвиток, здається, не викликав захоплення у міській раді», — переконаний Хавунка. Замість цього чиновники посилили прагнення контролювати 50 гектарів Сокільницької громади.

«За два роки Львівська міська рада запропонувала щонайменше п’ять різних причин, чому їй так необхідна ця земля. І цікаво: кожна нова версія була відвертішою, коли попередня не спрацьовувала», — розповідає правник.

Серед виправдань більшість здавалися надуманими. Місцева влада говорила про необхідність подовжити злітно-посадкову смугу, хоча аеропорт і так приймає найбільші літаки. Також називали потребу в новому вантажному терміналі або порушення шумових зон. Проте ці аргументи втратили актуальність після підписання Меморандуму між аеропортом і Сокільницькою громадою, який визначив перспективний план розвитку села і прилеглих територій.

Найбільше абсурдною виглядає спроба звинуватити Сокільники у співпраці з державою-агресором.

«Без жодних доказів. Просто через те, що справжніх аргументів уже немає. СБУ підтвердила, що не виявила жодних порушень чи протиправних дій з боку Сокільницької громади», — додає Хавунка.

Натомість міська рада пропонує створити на землях Сокільників, Басівки та Годовиці торговельно-розважальну зону — без жодних консультацій із місцевими мешканцями. Для юриста це виглядає як політична боротьба за чужі землі.

«У Львові є пустуючі недобудови, занедбані роками. Земельні ділянки, які місто не використовує. Активи, що могли б приносити користь громаді, однак залишаються невикористаними. Натомість комунальні зусилля зводяться до конфліктів за чужі ресурси, а не до ефективного управління власним майном», — підсумовує Хавунка.