Вогнеборці приборкали пожежу в житловому будинку в селі Гряда на Львівщині

11 вересня о 08:58 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Гряда Львівського району.

Коли пожежно-рятувальні підрозділи прибули на місце, будинок уже був повністю охоплений вогнем. Полум’я швидко піднімалося і загрожувало сусіднім спорудам. Дим стояв густий, видимість була обмежена.

Рятувальники оперативно відпрацювали тактику і зупинили поширення вогню на прилеглі будівлі. Пожежу локалізували о 09:49, а повністю ліквідували о 10:33. У процесі гасіння врятували дві будівлі та два мопеди.

До ліквідації вогню залучили сім професійних рятувальників та дві одиниці спеціальної техніки. Додатково працювали три рятувальники та одна одиниця техніки місцевої пожежної команди села Куликів.

Ніхто не постраждав.