На Львівщині викрили корупційну схему за участі керівництва Держпродспоживслужби
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На Львівщині викрили корупційну схему за участі керівництва Держпродспоживслужби

Марко Лук'яненко

У Львівській області викрили схему продажу посвідчень трактористів, оформлену під виглядом освітніх послуг. У цю злочинну діяльність були залучені керівники Держпродспоживслужби та співзасновник місцевого товариства.

Слідство встановило, що двоє керівників різних рівнів ГУ Держпродспоживслужби разом з одним зі співзасновників товариства організували продаж посвідчень тракториста-машиніста, видаючи їх без проходження навчання.

Для реалізації схеми залучили п’ятьох спеціалістів Держпродспоживслужби, а також директора та методиста відповідного товариства.

Кожен з учасників мав свою чітку роль у злочинній діяльності. Організатори розробили план, який дозволяв приховати хабар у вигляді офіційної оплати за навчання.

Ще у січні 2026 року створили підконтрольне товариство, співзасновником якого став один із організаторів. Отримавши ліцензію Міністерства освіти і науки України, ця фірма офіційно надавала послуги з підготовки трактористів-машиністів. Насправді ж оплата гарантувала абітурієнтам можливість обійти навчання та отримати посвідчення безпосередньо.

Директор товариства і методист відповідали за діяльність фіктивного навчального закладу. Вони подавали документи до МОН, а методист наповнював сайт компанії фейковою інформацією про викладачів і вносив у Єдину державну електронну базу фальшиві дані про «студентів».

П’ятеро спеціалістів Держпродспоживслужби консультували керівництво товариства з оформлення документації, розробляли шаблони для створення навчальних груп і підробляли договори оренди техніки, щоб створити видимість справжньої навчальної бази.

Працівники підшукували серед місцевих жителів охочих купити посвідчення за 15 000 гривень. Якщо хто з абітурієнтів бажав відвідувати заняття насправді, йому відмовляли та відраховували.

Фінальним етапом був контрольований іспит, де ті ж спеціалісти Держпродспоживслужби входили до екзаменаційних комісій. Без перевірки знань вони вписували до протоколів неправдиві результати, що забезпечувало видачу посвідчень.

Згідно з оперативними даними, з червня по вересень 2026 року на рахунок товариства надійшло понад 1 млн гривень від щонайменше 80 громадян.

Злочинна діяльність групи вже припинена.

Прокуратура Львівщини повідомила про підозру всім десятьом учасникам схеми. Їх звинувачують у одержанні неправомірної вигоди службовою особою за використання службового становища в інтересах третіх осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідчі тривають. Правоохоронці встановлюють інших причетних до протиправної діяльності.

Підозрюваним обрали запобіжні заходи: тримання під вартою з можливістю застави. Для одного з керівників Держпродспоживслужби встановили заставу майже один мільйон гривень.

Шістьох працівників управління вже відсторонено від посад, щодо сьомого зараз триває судовий розгляд клопотання.

Розслідування здійснює Територіальне управління ДБР у Львові.

За Конституцією України особу вважають невинуватою, поки її провина не буде доведена судом.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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