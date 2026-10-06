У Львові реконструювали більше 20 кілометрів водопровідних мереж

За дев’ять місяців 2026 року ЛМКП «Львівводоканал» оновило у Львові понад 20 кілометрів водопровідних мереж різних діаметрів. Роботи тривають як на міських вуличних мережах, так і на магістральних водогонах, що постачають воду до Львова з водозаборів.

Основну увагу підприємство зосереджує на поетапній заміні найстаріших магістральних водогонів західної та північної груп водозаборів. Деякі з цих ділянок експлуатують уже близько ста років. Лише у серпні та вересні фахівці «Львівводоканалу» проклали майже 6 кілометрів нових труб: 3,65 км — у серпні та 2,29 км — у вересні.

«Ми поступово оновлюємо водопровідну мережу — від локальних ділянок у місті до магістральних труб великих діаметрів, якими вода долає десятки кілометрів до Львова. Особливу увагу приділяємо найстарішим та найбільш зношеним ділянкам. Це складні та витратні роботи, проте вони дозволяють знизити кількість аварій і втрат води, а також підвищити надійність водопостачання», — зазначають у «Львівводоканалі».

Зараз триває планова реконструкція водогонів, що подають воду із західної групи водозаборів до міста. Уже замінено 424 метри труб великого діаметра, які так і називають — «труби-велетні».

У підприємстві пояснюють: заміна магістральних водогонів — це масштабний і дорогий процес. Йдеться про труби діаметром 560 мм, а вартість таких проєктів сягає десятків мільйонів гривень. До кошторису входять не лише закупівля труб, а й земляні роботи, монтаж технологічних вузлів, встановлення запірної арматури та переключення мереж. Цей комплекс заходів зменшує кількість витоків і аварій та підвищує загальну надійність водопостачання у Львові.

Під час реконструкції водогонів працівники «Львівводоканалу» паралельно встановлюють нові технологічні вузли, необхідну арматуру та виконують супутні роботи для подальшої експлуатації і обслуговування мереж.

Зараз на балансі ЛМКП «Львівводоканал» перебуває приблизно 2 700 км водопровідних і 925 км каналізаційних мереж. За даними компанії, близько 80% цих труб і мереж потребує заміни, тож щомісяця планово оновлюють аварійні ділянки водопроводу і каналізації.