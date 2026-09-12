На Львівщині в селі Виписки ліквідували небезпечні артснаряди часів Другої світової

У селі Виписки Львівського району 10 вересня під час земляних робіт виявили застарілий артилерійський боєприпас.

На місце виїхав офіцер‑рятувальник громади; він встановив, що це 230‑мм артснаряд часів Другої світової війни.

11 вересня піротехнічна група МРЦ ШР “Львів” ДСНС вилучила та знищила 9 одиниць боєприпасів.

Рятувальники наголошують: не торкайтесь підозрілих предметів і не наближайтеся до них.

Не переносіть, не розбирайте і не намагайтеся самостійно знешкодити знахідку.

Відійдіть на безпечну відстань, попередьте людей та терміново зателефонуйте на 101.