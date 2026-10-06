Львівська громада отримала назад дві земельні ділянки кооперативу
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Львівська громада отримала назад дві земельні ділянки кооперативу

Марко Лук'яненко

Господарський суд Львівської області виніс рішення про повернення Львівській міській територіальній громаді двох земельних ділянок, які раніше передали гаражному кооперативу. Про це повідомили у юридичному департаменті міста Львова.

Йдеться про дві ділянки загальною площею майже 0,2 гектара: 0,1000 га та 0,0982 га. На даний час ці землі перебували у власності обслуговуючого кооперативу «ГБК «Пікап».

Під час розгляду справи суд встановив, що у 2020 році Рясне-Руська сільська рада, до приєднання території до Львівської міської громади, надала ці ділянки кооперативу. Прокурор Франківської окружної прокуратури доказав, що це рішення ухвалили без належного обґрунтування реальної потреби членів кооперативу. Крім того, площа земель не відповідала цільовому призначенню, зазначеному у документах.

Наразі рішення Господарського суду Львівської області можуть оскаржити в апеляційному порядку.

У юридичному департаменті також зазначають, що це не перший випадок повернення земель громаді через суд. Раніше вже вдалося домогтися скасування прав на іншу значну ділянку, яку використовували не за призначенням.

Створено за матеріалами: golossokal.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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