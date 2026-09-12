Борис Джонсон представив у Львові переклад своїх мемуарів «Кайданів нема»

У Львові, в межах 33-го Львівського міжнародного BookForum, Борис Джонсон презентував українське видання своїх мемуарів «Кайданів нема».

Візит організували видавництво Vivat та Lviv BookForum. Розмову під час презентації модерував історик Володимир В’ятрович.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко подякував політику за підтримку України. Він вручив Джонсону символічний подарунок — спеціальну ручку від військових, виготовлену з бойового патрона.

Книга Бориса Джонсона українською нещодавно вийшла у видавництві Vivat. Українське видання містить окрему передмову від Валерія Залужного. Організатори наголошують, що мемуари цінні тим, що автор безпосередньо брав участь у прийнятті рішень у критичний для України період.

У книжці зібрані історії від часу мерства Джонсона в Лондоні до роботи на посаді прем’єр-міністра. Він пише про Brexit і роль Великої Британії в Європі. Також розглядає ставлення до росії та момент, коли стало очевидно, що велика війна неминуча.

Під час виступу у Львові Джонсон нагадав, що західні країни тривалий час недооцінювали загрозу з боку путіна. Він говорив про труднощі переконання європейських партнерів у серйозності ситуації 2022 року. За його словами, за помилки Європи високу ціну заплатили українці. Водночас він підкреслив, що стійкість і відвага українців стали ключовими чинниками у протистоянні російській агресії.

«Велике значення мав героїзм українців, і путін цього не розумів. Але, думаю, зараз він усвідомлює, що в цьому він програв. Він розуміє, що ніколи не зможе завоювати Україну і дух українців. Але він диктатор і не може просто зупинитися — його зупинить лише сила», — наголосив Борис Джонсон.

На зустрічі-презентації політик також розповідав про свою кар’єру і ділився маловідомими епізодами з політичного життя. Він говорив про ситуацію у світі, про росію та про безкомпромісну підтримку України.

Джонсон уже відвідував Львів у вересні 2023 року. Тоді разом із міським головою Андрієм Садовим він вшанував пам’ять полеглих українських захисників, відвідав міську Ратушу та залишив запис у Книзі почесних гостей Львова. Також політик побував у реабілітаційному центрі НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN), де спілкувався з медиками та військовими, які проходять лікування і реабілітацію, і ознайомився з тим, як львівські стартапи допомагають Збройним силам України.

33-й Львівський міжнародний BookForum триває у місті з 10 до 13 вересня. Це одна з найвпливовіших книжкових подій України. Форум роками формує тренди книговидання, об’єднує професійну спільноту і збирає читачів, письменників, видавців та культурних діячів. Важливою частиною програми є міжнародні події за участю іноземних авторів, чия фізична присутність у Львові часто розглядається як жест солідарності з Україною.