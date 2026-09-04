Відшкодування витрат на оренду отримають 71 постраждалий у Львові внаслідок обстрілу

71 мешканець Львова, чиї квартири зруйновано під час ракетного удару, щомісяця отримуватиме від міста кошти на оренду тимчасового житла. Виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив відповідні заяви.

Ракетну атаку на Львів здійснили 30 липня. Найбільше постраждали два житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу, дитячий садок і бібліотеку. Внаслідок удару одна людина загинула.

Місто виплачує постраждалим кілька видів компенсацій. Це відшкодування за вибиті вікна, за пошкоджені вхідні двері, за залиття квартир під час гасіння пожеж і допомога на оренду тимчасового житла.

компенсація за одне вибите вікно — 15 тис. грн ;

; компенсація за пошкоджені вхідні двері — 20 тис. грн ;

; компенсація за залиття квартири — 15 тис. грн ;

; компенсація на оренду житла для мешканців однокімнатних квартир — 12 тис. грн на місяць;

на місяць; для мешканців двокімнатних квартир — 15 тис. грн на місяць;

на місяць; для мешканців три- та більше кімнатних квартир — 17 тис. грн на місяць.

Якщо людина, яка мешкала в однокімнатній квартирі, орендує житло більшої площі, місто виплатить лише суму для однокімнатних — 12 тис. грн. Решту суми вона оплачує самостійно.

Щоб отримати компенсацію за заміну вікон, вхідних дверей або за залиття квартири, необхідно звернутися до ЦНАПу із заявою та додати такі документи:

копію паспорта громадянина України або паспорта з безконтактним електронним носієм та оригінал довідки про реєстрацію місця проживання (перебування);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

банківські реквізити для зарахування виплат;

копію документа, що підтверджує право власності на пошкоджене житло;

акт візуального обстеження пошкоджень, складений управляючою компанією, ОСББ, ЖБК чи іншою уповноваженою структурою;

копії документів, які підтверджують фактичні витрати або оплату послуг (товарні чеки, квитанції тощо).

Для отримання матеріальної допомоги на оренду житла мешканцям також потрібно подати до ЦНАПу заяву з пакетом документів:

копію паспорта;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

банківські реквізити для переказу коштів;

копію документа про право власності на квартиру, копію ордера на вселення або копію розпорядження про зміну договору житлового найму;

для осіб, які зареєстровані в квартирі, але не є її власниками, — акт про підтвердження постійного проживання, складений управителем будинку (ОСББ, ЖБК, приватна чи комунальна управляюча компанія).

На підставі поданих документів виконавчий комітет ухвалює рішення про надання матеріальної допомоги на тимчасове проживання на період відселення. Всі виплати перераховуватимуться на карткові рахунки заявників.