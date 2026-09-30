У Львові пройшли тринадцяті наукові читання, присвячені Івану Боберському

У Львівському Фотомузеї відбулися Тринадцяті наукові читання імені Івана Боберського, присвячені темі «Український фактор в історії Європи та Америки: дослідження унікальної архівної спадщини Івана Боберського у Національній та університетській бібліотеці Словенії».

Про результати роботи з унікальним архівом Івана Боберського у Любляні розповіли Андрій Сова, доктор історичних наук і професор Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, та Павло Кучер, кандидат географічних наук і доцент цього ж університету.

Дослідники опрацювали великий масив документів — листування, звернення, афіші, оголошення, поштівки, книги, брошури, особисті записи та фотографії. Вони демонструють широку географію українського життя: Україна, США, Канада, Франція, Німеччина, Велика Британія, Польща, Чехія, Словенія, Хорватія. У документах простежується розгалужена мережа українських середовищ, організацій і особистих зв’язків.

Особливо цікаво побачити Івана Боберського не лише як одного з творців української тіловиховної і спортивної традиції. Архів відкриває його ширше — як педагога, громадського й військово-політичного діяча, публіциста, учасника ключових подій української історії першої третини XX століття.

Для фотографів і музейних працівників окрему цінність мають фотоматеріали. Іноді один кадр здатен не просто проілюструвати відомий факт, а викликати у дослідника нові запитання.

Тринадцяті наукові читання стали першим заходом у рамках проєкту Міністерства закордонних справ України «Історичні резиденції 2.0: Український фактор в історії славетних перемог». Ця подія знаменує початок масштабних досліджень архівної спадщини Івана Боберського у Словенії.

Зустріч доповнювалася виставкою літератури, присвяченої Іванові Боберському.

Організаторами заходу виступили Львівська обласна рада, Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА, Комісія тіловиховання і спорту імені Івана Боберського Наукового товариства імені Шевченка, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, УФОТО, Львівський Фотомузей та Львівський палац мистецтв Lviv Art Palace.

Відзначили подякою партнерів і друзів: Інформаційну агенцію “Гал-інфо”, Суспільне Львів, 4studio, Бомок, Форпост. Громадський сайт, ДІЛО, Point Lviv, Фотографії Старого Львова за медіапідтримку, Видавництво “Апріорі” за книжкові подарунки лекторам і кав’ярню Кава Старого Львова, що створює атмосферу під час подій.