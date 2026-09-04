У Львівській області розробляють плани підвищення стійкості громад (ВІДЕО)

У Львівській області готують плани стійкості.

Про це повідомив перший заступник голови ЛОВА Андрій Годик.

«Плани стійкості — Львівщина діє. Про них зараз часто говоримо. Бо це дійсно важливо», — сказав він.

Від цих планів залежатиме, наскільки готові Львівщина і кожна громада до різних сценаріїв.

«Тому ще раз коротко пояснюю, що таке Плани стійкості і для чого вони потрібні», — зазначив Годик.

Він наголосив, що підготовлена область — це спільна відповідальність і спільна робота.

«Працюємо над стійкістю Львівщини — не на папері, а в реальних рішеннях і діях», — додав посадовець.

Нині активно впроваджуємо Плани стійкості. Пояснюємо простими словами, що саме робимо і як це допоможе людям у кризових ситуаціях.

Але важливо не лише говорити, а й слухати людей. Журналісти ТРК «ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ» опитали мешканців області.

Респонденти назвали найвідчутніші проблеми: відключення світла, перебої з водою чи опаленням і збої зі зв’язком.

Далі розкажуть, як різні сектори готуються до складної зими і що може зробити кожен, щоб бути готовим», — повідомив Годик.