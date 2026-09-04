У Новояворівську автомобіль збив літнього пішохода

У Новояворівську 2 вересня близько 09:15 водій Mazda CX‑5 скоїв наїзд на літнього пішохода; постраждалого госпіталізували.

ДТП сталася на вулиці Шевченка. Події відбувалися в ранкові години.

Поліція Львівщини повідомила, що за кермом була 43‑річна місцева жителька.

Пішохід — 73‑річний чоловік із того ж міста. Він отримав тілесні ушкодження під час наїзду.

Постраждалого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту відкрили кримінальне провадження.

Йдеться про ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

За цією статтею передбачено покарання від трьох до восьми років позбавлення волі.

Також законом передбачено позбавлення права керувати транспортом на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події.