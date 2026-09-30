У центрі Львова на деякий час можливі затори через навчальні заходи поліції та ДСНС
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У центрі Львова на деякий час можливі затори через навчальні заходи поліції та ДСНС

Марко Лук'яненко

У центрі Львова можливі тимчасові ускладнення руху через навчання поліції та ДСНС





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  • У центрі Львова можливі тимчасові ускладнення руху через навчання поліції та ДСНС

У центрі Львова очікують тимчасові ускладнення руху через планові навчання поліції та ДСНС. Вони пройдуть з метою відпрацювання дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Під час навчань працівники відповідних служб відпрацьовуватимуть сценарії реагування на різні надзвичайні події. Це включатиме організацію безпечного руху транспорту та координацію дій між відомствами.

Місце проведення навчань – центральна частина міста. Ймовірно, рух на окремих вулицях може бути обмежений або утруднений. Водіям радять планувати свої маршрути заздалегідь, враховуючи можливі зміни в організації дорожнього руху.

Правоохоронці та рятувальники нагадують про важливість дотримання правил безпеки та просять з розумінням ставитися до тимчасових незручностей.

Завдяки таким тренуванням підвищується готовність служб швидко і ефективно реагувати на критичні ситуації, що дозволить мінімізувати ризики для мешканців і гостей міста.


Створено за матеріалами: 032.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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