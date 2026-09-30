В Угриневі викрили нелегальне ввезення техніки Apple на суму понад мільйон гривень

Чоловік із Волині намагався переправити через кордон 65 пристроїв — годинників, планшетів, телефонів і навушників від Apple, DJI, JBL та POCO.

Митники Львівської митниці повідомили, що на пункті пропуску “Угринів – Долгобичув” затримали 20-річного волинянина. Він повертався з Польщі на мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter, приховано перевозив партію дороговартісної техніки.

Водій обрав “зелений коридор”, призначений для переміщення товарів без письмового декларування і сплати податків. Однак під час спільного огляду транспортного засобу митники разом з прикордонниками виявили в багажному відділенні незадекларовану електроніку — загалом 65 одиниць.

Серед контрабандного товару були навушники, планшети, мобільні телефони, смарт-годинники, екшн-камери, портативні колонки та комплектуючі, включно з SSD-дисками і оперативною пам’яттю.

Орієнтовна вартість усієї партії становить близько 1,2 мільйона гривень.

За виявлене порушення митники склали адміністративний протокол за частиною 2 статті 471 Митного кодексу України — недекларування товарів, які переміщуються через митний кордон громадянами.