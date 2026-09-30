У Львові відбудеться дебютна конференція для представників будівельної галузі

7 жовтня у Львові відбудеться Insight Day DIM.RIA — перша конференція компанії, орієнтована на представників девелоперського ринку. Захід присвячений сучасним тенденціям у нерухомості, змінам у поведінці покупців, оптимізації взаємодії між маркетингом і продажами, а також пошуку ефективних методів залучення якісних лідів.

Ринок нерухомості постійно трансформується. Зміни охоплюють не лише вподобання покупців, а й інструменти, які використовують забудовники для роботи з потенційними клієнтами. Під час Insight Day DIM.RIA учасники матимуть змогу обговорити актуальні дані ринку, а також практичні аспекти маркетингу, продажів і поведінки покупців.

«Наша мета — створити платформу для відкритого діалогу з будівельними компаніями про поточні зміни на ринку та трансформацію споживача. Ми прагнемо не тільки ділитись статистикою DIM.RIA, а і просувати обговорення реальних викликів, що стоять перед девелоперами щодня — від привернення уваги до проєктів до розуміння потреб і ключових моментів прийняття рішення про купівлю», — підкреслюють організатори.

Що входитиме у програму конференції

Insight Day DIM.RIA складатиметься з чотирьох тематичних доповідей.

Владислав Воронов, керівник відділу продуктової аналітики компанії RIA.com, надасть огляд статистики нерухомості й розкриє основні тренди, які мають враховувати девелопери.

Марта Герус, директорка з маркетингу та продажів компанії Avalon, розповість про синхронізацію роботи маркетингових і продажних команд. Вона поділиться порадами, як побудувати ефективну взаємодію та краще працювати з потенційними покупцями.

Оксана Яринич, експертка в нерухомості, адвокатка та авторка курсу «Експерт з новобудов», проаналізує поведінку покупців і фактори, які впливають на їхнє рішення придбати квартиру.

Борис Цомая, маркетинг-директор РІЕЛ, обговорить конкуренцію за увагу потенційного покупця. Він розповість про способи виділитися в перенасиченому ринку й залучати якісні ліди.

Таким чином, програма конференції охопить повний цикл — від розуміння ринкових тенденцій та потреб клієнтів до конкретних маркетингових інструментів і методів роботи з лідами.

Дата і місце проведення Insight Day DIM.RIA

Дата: 7 жовтня

Локація: Park. Art of Rest (Event Hall), вул. Вітовського, 43а, Львів

Реєстрація та welcome coffee відбудуться з 14:00 до 14:30. Старт програми — о 14:30.

Insight Day DIM.RIA — перший захід такого формату для забудовників від компанії DIM.RIA. Конференція стане платформою для професійного діалогу між гравцями девелоперського сектору, дозволить обговорити актуальні виклики та поділитися практичним досвідом взаємодії з покупцями.

Для участі у події необхідна попередня реєстрація.

DIM.RIA — маркетплейс перевіреної нерухомості, який допомагає українцям безпечно купувати, продавати та орендувати житло. Це продукт української ІТ-компанії RIA.com.