В Університетській лікарні ЛНМУ призначили нового керівника — хто ним став

Наталія Літвінська більше не очолює медзаклад. Виконувачем обов’язків керівника призначили Тараса Яцунського.

У заяві Університетської лікарні подякували Наталії Літвінській за роботу й вклад у розвиток установи. Під її керівництвом лікарня вийшла з боргової ями і стала прибутковою.

За час її керування у закладі створили 11 клінік, потрібних для реалізації проєкту Університетської лікарні. Також реалізували державний проєкт із запуску МРТ. Окрім цього, налагодили міжнародний кластер і відновили трансплантацію.

Хто такий Тарас Яцунський

Новий виконувач обов’язків керівника — Тарас Яцунський. Він закінчив Тернопільський державний медичний університет імені Івана Горбачевського.

Після навчання працював завідувачем лікувально-приймального відділення та лікарем-урологом у Золочівській центральній районній лікарні. У 2020 році переїхав до Словаччини й став лікарем гелікоптерної невідкладної допомоги.

Після повномасштабного вторгнення Яцунський повернувся в Україну і кілька місяців займався волонтерством. Пізніше він очолив КНП «Золочівська центральна районна лікарня» і працював там до нового призначення.

Тарас Яцунський також співголова молодіжної ради при Міністерстві охорони здоров’я. Він координує проєкт «Лікар громади», заснував ГО «Медичний щит» і входить до колегії МОЗ України.

Що відомо про Університетську лікарню ЛНМУ

Університетська лікарня ЛНМУ — пілотний проєкт, що поєднує медичну допомогу, навчання студентів і діяльність клінічних кафедр.

Медзаклад офіційно запрацював у серпні 2024 року. На старті до його складу входили 10 стаціонарних відділень і 22 структурні підрозділи на 280 ліжок.

Одним із етапів формування лікарні стало приєднання медзакладу Львівської залізниці. На його базі напрацьовували досвід створення університетської клініки.

У жовтні 2025 року до складу Університетської лікарні приєднали Львівську обласну клінічну лікарню. Це стало наслідком її реорганізації згідно з наказом МОЗ від 20 серпня 2025 року.