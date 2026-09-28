Підготовка до сесії: методи тиску чиновників Садового на депутатів районної ради

28 вересня відбулося засідання двох депутатських комісій Львівської районної ради, які мали розглянути питання затвердження меж села Сокільники біля Львова.

Хоча планували пройти робочим режимом, засідання вийшло напруженим через присутність представників міської влади Львова. До депутатів районної ради прибув широкий загін чиновників, які намагалися чинити тиск, нав’язували страшні припущення, погрожували, кажучи, що захищають інтереси громади Львова. На критику щодо невирішених проблем у місті відповідали мовчанням або ігнорували зауваження.

Засідання комісії Львівської районної ради, фото Олег ДОВГАНИК, Четверта студія

Серед відомих осіб були заступник міського голови Львова Любомир Зубач, відомий своїми заходами проти малого бізнесу, та керівник виконкому Євген Бойко, котрий часто маніпулює інформацією про відновлення Музею Шухевича.

Чиновники Львівської міськради впливають на депутатів районної ради

О 15:00 почали перше засідання комісії, однак питання Сокільників у порядок денний не включили. Присутнім повідомили про меморандум між ЛОВА, Сокільницькою сільською радою та аеропортом “Львів”, у межах якого ведуть спільну роботу. Любомир Зубач наголосив, що Львівська міськрада до цього процесу не залучена. Депутати районної ради у відповідь вказали, що й районна рада також поза процесом, оскільки питання стосується розвитку державного підприємства в умовах війни, а відповідні повноваження має саме обласна військова адміністрація.

Чиновники не припинили спроби вплинути на голів фракцій районної ради, згадуючи листи Міноборони, містобудівний моніторинг і позицію Повітряного командування. Згідно з Євгеном Бойком, ці документи мають гриф “Для службового користування” і були надіслані голові райради Андрію Сулиму для ознайомлення керівництва фракцій.

У дискусії також взяли участь представники Львівводоканалу, про яких у ЗМІ пишуть про можливі зв’язки з Росією.

Громадський активіст Юрій Романчук різко висловився проти дій міської ради, закликав її нарешті зайнятися належними справами Львова: “Наведіть лад із власною господаркою”. Він також звернув увагу на дивне звернення Садового до Порошенка і зауважив, що міський голова забув про децентралізацію, відчуваючи себе, ніби у часи телефонного права.

“А це що вже залякування пішли?”

Втім, методи тиску на депутатів не закінчилися. Керівник виконкому передав інформацію зі ЗМІ про нібито тиск на депутатів, у тому числі з боку правоохоронних органів.

Євген Бойко повідомив, що мер направив листа до правоохоронців для перевірки фактів можливого підкупу. Він попросив депутатів бути готовими пояснити свої дії. Такі слова викликали шок у депутатів. Хтось прямо зі зали зауважив: “А це що вже залякування пішли?”

Деякі депутати, зокрема Євген Білінський і Юрій Стечишин, заявили, що не відчували тиску.

“Розширення меж Сокільників вивчили дуже ретельно. За всю каденцію це одне з найкраще підготовлених питань. Якщо правоохоронці мають запитання, ми готові на них відповісти”, – сказав Юрій Стечишин. Він додав, що вже підписаний меморандум про будівництво очисних споруд за прикладом Калуша.

Керівник виконкому спробував пом’якшити ситуацію, заявивши, що лише інформував депутатів, а не звинувачував їх у тиску.

Питання меж Сокільників потрібно вирішувати без відкладань

Голова земельної комісії Євген Білінський наголосив, що районна рада не має права забороняти розвитку громади Сокільників. “Проблеми з водою, можливо, вдасться вирішити самотужки, це не наша компетенція”, – підкреслив він.

Юрій Романчук підкреслив, що Львівська міськрада традиційно втручається у справи іншої громади — це виходить за межі її повноважень.

У підсумку Євген Білінський заявив, що питання меж Сокільників давно чекає на вирішення, і відкладати його далі не можна. Воно вже два роки блокується через нескінченні дебати та правки, але якщо районна рада підтримує більшість звернень громад, то з цим буде так само.

Друге засідання комісії

О 16:30 розпочалося друге засідання комісії, де чиновники знову намагалися вплинути на депутатів. Заступник мера Любомир Зубач вкотре заявив, що розвиток Сокільників призведе до колапсу. Він вважає, що розширення меж викличе хаос у будівництві й управлінні простором.

Зубач наполягав, щоб Сокільники залишились у нинішніх межах, вказуючи, що інакше це створить “ларьочок для видачі містобудівних умов”. Ця фраза, особливо враховуючи репутацію Зубача, прозвучала іронічно.

Нові “лякалки” від Євгена Бойка

Євген Бойко повторив аргумент, що 15-20 тисяч потенційних нових мешканців села не матимуть водопостачання. Припустивши паралелі з будівництвом на Малоголосківській, яке Львівська міська рада нібито блокувала десять років. Він також прогнозував, що мешканці новобудов можуть виступити проти аеропорту через шум і інші фактори.

Історію про конфлікти між майбутніми жителями Сокільників і аеропортом виглядає вигаданою, адже жодних пояснень не надано і присутні не розуміють джерела цих заяв.

Цитата Бойка: “Після отримання містобудівних умов мешканці можуть порушити питання про шумове навантаження і навіть відсутність потреби в аеропорті”. Це попередження має насторожити керівництво аеропорту.

Громадський активіст Юрій Романчук нагадав Зубачу про дозвіл, виданий його підлеглим, на будівництво висоток всього за 370 метрів від аеропорту, що є прияеродромною територією. Також він згадав будівництво на вул. Трускавецькій, 11А, але чиновники не дали конкретних відповідей.

Підсумки

Обидві постійні комісії Львівської районної ради відхилили постановку питання про розширення меж Сокільників. Після майже двох годин обговорень жодних рішень не прийняли.

Комісія з агропромислового комплексу і земельних відносин не включила питання до порядку денного. Комісія з будівництва, архітектури, ЖКГ та транспорту вирішила доопрацювати його на робочій групі.

Голова Львівської районної ради Андрій Сулим заявив, що питання можуть розглянути на сесії вже наступного дня. Депутати можуть ініціювати включення питання до порядку денного із голосу.

Євген Білінський додав, що депутати мають право приймати будь-які рішення, що не суперечать законодавству.

Після засідань депутат районної ради та народний депутат від “Європейської Солідарності” Олег Синютка заявив, що партія вже відреагувала на звернення мера Львова до лідера своєї фракції Петра Порошенка.

Видно, що спроби тиску на раду щодо Сокільників не припиняються.

ОЛЕГ ДОВГАНИК, ІВ ЧЕТВЕРТА СТУДІЯ