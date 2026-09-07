Зручний автобусний рейс на ЙОЙ-ФЕСТ у Дрогобичі

9 вересня у Дрогобичі під час фестивалю ЙОЙ‑ФЕСТ організують автобусний трансфер до парку Богдана Хмельницького на вулиці Трускавецькій.

Автобус почне курсувати о 10:30, інтервал руху — 30 хвилин, останній рейс — о 22:30.

Маршрут проляже від зупинки на вулиці Трускавецькій біля «Молочного» до зупинки біля ресторану «Черемшина».

Ця зупинка розташована поруч із фестивальною локацією; у зворотному напрямку автобус їхатиме тим самим маршрутом.

Вартість проїзду — 20 грн.

Організатори наголошують: бофони можна придбати наперед за 200 грн.

У день фестивалю їхня вартість зросте до 400 грн, тож попередня купівля дозволяє зекономити.

Придбати бофони наперед можна у таких локаціях у Дрогобичі:

Туристично-інформаційний центр (площа Ринок, 1) — у будні з 09:00 до 18:00, у вихідні з 10:00 до 17:00;

Дія.Центр (вул. Бориславська, 8-А) — понеділок 08:00–16:00, вівторок 08:00–17:00, середа 08:00–16:00, четвер 08:00–16:00, п’ятниця 08:00–15:00, субота 08:00–15:00;

Народний дім імені Івана Франка (вул. Івана Франка, 20) — з 09:00 до 17:00;

Дрогобицька міська поліклініка — центральний корпус, фойє, з 08:00 до 16:00.

Гості та мешканці міста зможуть зручно дістатися до парку Богдана Хмельницького на ЙОЙ‑ФЕСТ і повернутися після завершення програми.