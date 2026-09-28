Євген Білінський наголошує на необхідності врегулювання меж Сокільників

Питання щодо розширення меж Сокільницької громади потрібно вирішити без подальших затягувань

Таку позицію висловив голова земельної комісії Львівської районної ради Євген Білінський.

Земельна комісія мала розглянути питання розширення меж Сокільницької ОТГ та підготувати його до розгляду на сесії райради. Однак, цього разу його знову не включили до порядку денного.

“На засіданні було присутньо лише 5 із 9 членів комісії, і це не забезпечило кворум для розгляду питання про межі Сокільників. Я був упевнений, що комісія збереться, але цього не сталося”, — поділився Білінський.

Водночас він додав, що депутати можуть винести це питання безпосередньо на сесію районної ради.

“Протягом двох років районна рада намагається прийняти рішення щодо цього питання. Спостерігаються постійні затримки, безкінечні дебати, внесення правок, а також звернення від громади. Ми зазвичай погоджуємо 99% звернень від ОТГ про законне право на земельні ділянки. У цьому випадку ми також будемо послідовними та доможемося прийняття рішення”, — наголосив голова земельної комісії.

“Відкладати це питання далі неможливо. Остаточне рішення має ухвалити сесія ради”, — додав Білінський.

Напередодні засідання міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка з проханням втрутитися у діяльність районної ради. Він попередив про небезпеку масштабної забудови Сокільницької громади, що нібито може зашкодити інтересам держави та вплинути на розвиток львівського аеропорту.

Нагадаємо, що у квітні Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького спільно із Сокільницькою ОТГ підписали меморандум про співпрацю з метою узгодження розвитку аеропорту та прилеглих територій. Тоді директорка аеропорту Тетяна Романовська відзначила, що ситуація набуває конструктивного характеру, що сприяє розвитку летовища.

“Важливо припинити маніпуляції. Ми активно працюємо над практичним відновленням аеропорту”, — підкреслила вона.

На засіданні земельної комісії також були присутні представники міської влади: керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко та заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач. Євген Бойко у виступі заявив, що депутати районної ради мають бути готовими надати правоохоронцям пояснення щодо можливої спроби підкупу.

За словами чиновника, мер Львова Андрій Садовий уже звернувся з відповідним повідомленням до правоохоронних органів — через отриману інформацію про можливе залякування або підкуп окремих депутатів.

Також експерт Тарас Хавунка дав оцінку ситуації навколо розвитку аеропорту. Він звернув увагу, що міська влада більше зосереджена на конфронтації з сусідньою громадою, хоча мала б працювати над розвитком власних територій поблизу аеропорту — саме таку стратегію пропонували британські компанії Jacobs, Gleeds і BDP.

Натомість Сокільницька організація політичної партії “Європейська Солідарність” оприлюднила відповідь міському голові Львова Андрію Садовому:

“Сокільники — це окрема територіальна громада, а не частина Львова. Люди, які тут проживають, обирають власну владу, сплачують податки і мають право самостійно визначати майбутнє своєї громади, як і львів’яни — майбутнє Львова. Децентралізація була запроваджена саме для того, щоб вирішення питань розвитку громад не залежало від сильніших сусідів. Тому дивно чути заклики міського голови втрутитися у справи сусідньої громади, особливо з огляду на його власні вимоги до центральної влади щодо не втручання у самоврядування Львова”, — наголошується у заяві.