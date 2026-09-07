На Тракті Глинянському створять Сад пам’яті з громадським простором

Усі роботи планують завершити до початку листопада цього року.

Міська влада схвалила створення меморіального “Саду пам’яті” і громадського простору на вул. Тракті Глинянському у Львові.

Рішення затвердив виконавчий комітет Львівської міської ради в п’ятницю, 4 вересня.

Невеличку ділянку поруч зі спортивним майданчиком, яка зараз пустує, запропонували облаштувати родини загиблих Героїв мікрорайону Провесінь.

Рідні звернулися з ініціативою створити тут місце пам’яті про своїх близьких, які віддали життя, захищаючи Україну.

Голова Личаківської районної адміністрації Юрій Лукашевський розповів, що вже розробили концепцію простору. Вона передбачає, зокрема, висадку дерев.

“Плануємо реалізувати ‘Сад пам’яті’ ще цього року, наприкінці жовтня або на початку листопада. Це саме той період, коли екологи радять висаджувати дерева”, — пояснив Лукашевський.

До роботи над проєктом готові долучитися й місцеві підприємці. Частину витрат покриватимуть з міського бюджету.

Майбутній простір розташується між вул. Біговою та Трактом Глинянським (адреси: Тракт Глинянський, 141а і 147а). Площа ділянки становитиме 864 м².

Також передбачено встановлення опор освітлення на ділянці між Трактом Глинянським та вул. Богданівською.





Додамо, що в серпні виконавчий комітет міськради вирішив облаштувати парковку, укриття та відновити громадський простір на занедбаній ділянці на вул. Нижанківського.