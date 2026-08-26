Укрзалізниця передає в оренду понад тисячу квадратних метрів у головному вокзалі Львова для облаштування ресторану з терасою

Стартова орендна плата за приміщення сягає 834 тисячі гривень на місяць.

АТ “Укрзалізниця” оголосило аукціон з оренди нежитлових приміщень на площі Двірцевій, 1 у Львові через систему ProZorro. Загальна площа об’єкта становить 1220,71 квадратних метрів.

Мова йде про приміщення у трьохповерховій будівлі головного залізничного вокзалу Львова, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення. До оренди пропонують перший та другий поверхи площею 1096 квадратних метрів, а також частину пішохідної площі перед спорудою розміром 124,71 квадратних метрів.

Ці приміщення зараз перебувають на балансі виробничого підрозділу вокзалу станції “Львів” філії “Вокзальна компанія” АТ “Укрзалізниця”.

Орендар зможе використовувати площу лише для облаштування закладу громадського харчування. Дозволяється також продаж підакцизних товарів, продовольчих та непродовольчих виробів. Договір оренди планують укласти майже на три роки.

Пішохідну ділянку перед вокзалом площею 124,71 квадратних метрів можна перетворити на відкриту терасу для відвідувачів.

Стартова орендна плата встановлена на рівні 834 758,12 гривень щомісяця. Аукціон розпочнеться 3 вересня.

У міській раді на звернення Укрзалізниці зазначили: будь-які ремонтні, реставраційні, консерваційні чи пристосувальні роботи повинні проводитись виключно на підставі затвердженої науково-проєктної документації. Для цього необхідні відповідні погодження та дозволи органів охорони культурної спадщини.

Варто додати, що у 2024 році Укрзалізниця виділила 24 мільйони гривень на реконструкцію головного вокзалу Львова.