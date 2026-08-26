Опублікувати у CityLife

Львівськаміська рада проголосувала за нову назву музею — замість «Території Терору» тепер Музей історії воєн

admin

Депутати Львівської міської ради ухвалили рішення про перейменування Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія Терору» та розширення напрямів його діяльності.

Після завершення всіх юридичних процедур заклад отримає нову назву — «Музей історії воєн, боротьби та опору».

У міській раді пояснюють: перейменування не означає відмову від попередньої тематики музею. Навпаки, нова назва покликана відобразити розширення діяльності закладу та об’єднати різні напрями досліджень під одним дахом.

Крім історії Львівського гетто, Пересильної тюрми №25 та злочинів нацистського і радянського тоталітарних режимів, музей тепер досліджує депортації та політичні репресії, спадщину шістдесятників і дисидентського руху, боротьбу за права та свободи, становлення незалежної України. Заклад також документує сучасну російсько-українську війну та формує відповідні музейні колекції. Директорка музею Ольга Гончар пояснила: нова назва об’єднує три ключові напрями роботи інституції — війни, боротьбу та опір.

«Для нас важливо, що ця назва не перекреслює попередній досвід музею, а навпаки — виростає з нього і дає можливість говорити про минуле та сьогодення в одному ширшому контексті», — зазначила Ольга Гончар.

При цьому «Територія Терору» як конкретний меморіальний простір нікуди не зникне. Тут продовжуватиме працювати експозиція, присвячена Львівському гетто, Пересильній тюрмі №25 та злочинам тоталітарних режимів.

За словами директорки, саме цей простір залишається серцем музею. Однак сьогодні його діяльність значно ширша — вона охоплює осмислення сучасних воєн, різних форм спротиву насильству, збереження ідентичності, культури та історичної пам’яті.

Начальниця управління культури Львівської міської ради Марта Бешлей наголосила: зміна назви є частиною ширшого розвитку музейної інституції.

«Музей має бути живою інституцією, яка працює і з минулим, і з теперішнім. Нова назва якраз дає для цього ширшу рамку і точніше відповідає реальному змісту його роботи», — наголосила Марта Бешлей.

Меморіальний музей «Територія Терору» створили на території, пов’язаній з історією Львівського гетто та Пересильної тюрми №25. Згодом заклад суттєво розширив напрями своєї роботи — від дослідження тоталітаризму та політичних репресій до документування сучасної російсько-української війни. Після державної реєстрації змін музей офіційно працюватиме під новою назвою — «Музей історії воєн, боротьби та опору».

Створено за матеріалами: 032.ua

Вам також може сподобатися

Більше від автора

Укрзалізниця передає в оренду понад тисячу квадратних метрів у головному вокзалі Львова для облаштування ресторану з терасою