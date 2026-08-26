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На Львівщині сапери за одну добу знешкодили гранату, 260 патронів та два артилерійські снаряди часів Другої світової війни

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Піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування «Львів» ДСНС України провели напружений робочий день у вівторок, 25 серпня. Фахівці вилучили та знищили на території Львівської області ручну гранату, майже три сотні патронів і два артилерійські снаряди, що збереглися з часів Другої світової війни.

Першу небезпечну знахідку виявили місцеві жителі поблизу села Сновичі Золочівського району. Під час земляних робіт у полі вони натрапили на гранату Ф-1 та 260 патронів до стрілецької зброї. Про це повідомили в ДСНС Львівщини.

Ще один снаряд калібром 76 мм знайшли неподалік села Глинськ Львівського району. Чоловік помітив небезпечний предмет під час звичайної прогулянки лісом. Того ж дня подібний боєприпас виявили і в самому Львові — на вулиці Лукасевича. Піротехніки оперативно виїхали на обидва місця та вилучили небезпечні знахідки, а згодом знищили їх у встановленому порядку.

«Боєприпаси часів Другої світової війни, незважаючи на свій вік і розміри, залишаються вкрай небезпечними», — наголосили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.

Рятувальники наполегливо просять мешканців області бути обережними. Якщо ви натрапили на підозрілий чи вибухонебезпечний предмет, ні в якому разі не торкайтеся його. Натомість негайно зателефонуйте за номерами 101 або 102 та повідомте про знахідку фахівцям.

Створено за матеріалами: 032.ua

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