Львівські перевізники попереджають про подорожчання проїзду

У Львові ціни на проїзд гарантовано підвищаться.

Про це заявив генеральний директор перевізника «Екопастранс» Ігор Самардак.

За його словами, Львівська міська рада досі не повернула борг за пільгові перевезення за перше півріччя 2026 року.

Водночас паливо на деяких АЗС вже коштує близько 100 гривень.

РБК-Україна повідомляє, що дизель різко подорожчав, а бензин сягнув майже 90 гривень, — написав Самардак.

«Вартість проїзду у м. Львові точно буде зростати. І не кажіть, що я не попереджав», — зазначив він.

«Якось так, на жаль, ще й зросте на більшу суму, бо за місто буде платити мешканець», — додав Самардак.

«Чи це правильно? Ні, але так визначив не я. Так і живемо, винними будуть кляті перевізники, що не нажеруться», — підсумував він.