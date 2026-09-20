Солонківські волейболісти вийшли у фінал обласного чемпіонату

Чоловіча волейбольна команда Солонківської громади вийшла до фіналу обласних змагань на Львівщині.

Зональний етап провели в Новояворівську; у турнірі брали участь 18 чоловічих команд. Солонківці зіграли три матчі й у кожному здобули перемогу 2:0, виборовши собі місце у фіналі.

Фінал відбудеться в Бродах 26–27 вересня. За нагороди боротимуться команди Бориславської, Солонківської, Львівської та Бродівської громад.

До складу команди входять: Дума Маркіян, Дума Назар, Іванчук Віталій, Бучок Назарій та Пік Юрій.

Також у команді Козак Олег, Козак Дмитро, Куцір Захар і Михальчук Микола; представник — Курса Володимир.

Перебіг змагань відстежує Львівський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».