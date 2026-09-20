Львівські громади об’єднують зусилля для підтримки захисників

Громади Львівщини минулого тижня провели десятки волонтерських акцій, благодійних ярмарків і фестивалів. Вони зібрали кошти, техніку та спорядження для військових на різних напрямках фронту.

У Шептицькому районі перукарі ДПТНЗ «Сокальський професійний ліцей» безкоштовно стригли поранених і воїнів, які проходять відновлення у військовій частині. Волонтерська спільнота «Фундації розвитку та стратегічних змін» під час фестивалю «ГуртОК» у Шептицькому зібрала 6 500 грн на зимові спальники. Воїни 129-ї окремої бригади тероборони подякували ГО «Радехівські господині» за виготовлення маскувальних і антидронових сіток.

У Стрийському районі під час IV фестивалю «Бойківська зустріч грибників» у Сколівській громаді зібрали 50 070 грн та 100 корун для Стрийського батальйону ТрО ЗСУ і 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Спільнота «Небайдужі» церкви Благовіщення Пречистої Діви Марії зі Стрия передала маскувальні сітки на Харківський напрямок. Благодійний фонд «Ангели ЗСУ» доправив на схід чотири автомобілі та квадроцикли. ГО «Майдан Стрийщини» зібрала кошти на три термінали Starlink для десантно-штурмового підрозділу.

Ліліана Щербанович разом із друзями з Італії передали військовим смаколики, крісло колісне, ліки і засоби гігієни. Шкільна спільнота Новороздільського ЗЗСО І–ІІІ ступенів №3 ім. А. Гергерта в акції «Замість квітів — донат для ЗСУ» зібрала 10 443 грн. Вони відправили захисникам продукти, смаколики, засоби гігієни та дитячі листи й малюнки. Благодійний фонд «Оберіг доброти» разом із партнером з Італії Володимиром Живолупом передав медичній службі 41-ї окремої механізованої бригади професійний дефібрилятор.

Священник о. Тарас Максимів, громади УГКЦ у Foligno та Gubbio в Італії і Volodymyr Gladii перерахували 15 000 грн на мотор до T4 і квадрокоптер. Благодійна організація «Пріоритет 4_5_0» відправила два автомобілі з вантажем для 38-ї та 125-ї бригад на Куп’янський і Костянтинівський напрямки. Також вони передали вісім коліс для бойових машин 24-ї і 18-ї бригад. Волонтерка Наталія Луковська придбала рупорну антену для артрозвідки 63-ї бригади, колеса й запчастини для аеророзвідників НРК, а також десять антисептичних каністр для одного з підрозділів.

Волонтерка Романа Найденко відправила захисникам чотири шини, м’які ноші та інші необхідні речі. Вона також передала допомогу на стабілізаційний пункт у Херсоні. Оксана Ільків зі Стрия приготувала енергетичні набори для морських піхотинців. Христина Борис за зібрані кошти закупила медичний рюкзак і шість аптечок, які відправили на чотири напрямки. Благодійний фонд «КОМАНДА «Твори добро»» забезпечив автомобілем бригаду свого земляка.

У Дрогобицькому районі під час благодійного аукціону на фестивалі «ЙОЙ-ФЕСТ» у Дрогобичі зібрали 60 420 грн для ветеранського центру. Ще 50 030 грн спрямували на ремонт автомобілів різних підрозділів Сил оборони, зокрема 45-го полку НГУ (в/ч 4114) і 43-ї окремої артилерійської бригади. Дрогобицька райдержадміністрація разом із ВЦ «Коло» передали військовим позашляховик Jeep. Жителі Борислава на День міста зібрали 90 860 грн для 2-ї Галицької бригади НГУ; така ж сума була зібрана напередодні, тож загалом — 90 860 грн за два дні.

Діти з села Опака передали на ініціативу «Чуйка» 7 326 грн. Волонтери «Сіток Перемоги» отримали п’ять рулонів спанбонду для виготовлення маскувальних сіток. Парафія Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ у Дрогобичі разом із молодіжною спільнотою «Сотерія» за підтримки батьків загиблого захисника придбали два автономні дизельні обігрівачі для операторів безпілотних систем 704-ї бригади РХБЗ. Волонтери ініціативи «Вулик» після ремонту передали авто для 100-ї ОМБр, РУБпАК «Смайлик», 63-ї ОМБр, 3-ї ОВМБр, 1-го ОШП ім. Д. Коцюбайла «ДаВінчі», 35-ї ОБрМП. Нову машину спрямували 21-й окремій радіотехнічній роті ВМС ЗСУ. Також відправили причеп-лафет рятувальникам 31-го окремого караулу ДПРЧ у Краматорську.

У Дрогобичі відбулася гра 9 сезону IQDRO під гаслом «Думай, Грай, ЗСУ допомагай». Команди «Смурфики» та «25+» здобули головний приз — 30 000 грн. Частину цієї суми вони передали на підтримку 17-го спеціального центру протидії тероризму та диверсіям.

У Золочівському районі громада передала ще один автомобіль для підрозділу «АРТАН». Волонтери Золочівської громади відправили військовим дві пральні машинки, енергетичні батончики, окопні свічки, мазі, маскувальні сітки, обігрівач і утеплювач. З Красненської громади вирушили чотири маскувальні сітки та домашні смаколики. У селі Задвір’я під час благодійного чемпіонату з мініфутболу 5×5 «Грай за двір!» за два тури зібрали 6 630 грн. Жителі Волиця-Деревлянської Буської громади до Дня села зібрали понад 16 тис. грн для оборонців.

У Львівському районі мешканці села Волощина Бібрської громади на благодійному концерті за участі Народного артиста України Ігоря Богдана зібрали 31 000 грн на підтримку військових. Колектив Жовківської міської ради передав 10 500 грн волонтерській ініціативі «Жовківські павучки». З початку повномасштабної війни ця ініціатива сплела понад тисячу маскувальних сіток. Колектив, учні та батьки Жовтанецької гімназії під час ярмарків у Жовтанцях і Великому Колодному зібрали 10 640 грн.

Кам’янка-Бузька громада разом із баром-рестораном OZON та Ігорем і Мирославою Сердинецькими передали електроцикл військовослужбовцю 225-го окремого штурмового полку Івану Луцку. У Львові учасники забігу «Meest Run the World — 2026» зібрали 250 000 грн для 103-ї окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького. Львівська міська рада на 56-й сесії додатково виділила 106 300 000 грн на заходи з безпеки. Кошти підуть на матеріально-технічне забезпечення та ремонти обладнання військових частин і Сил спецпризначення.

У межах ініціативи «Помста Лева» Львівська громада передала п’ятьом військовим частинам десять квадрокоптерів і десять генераторів. Також віддали 15 комплектів Starlink, 10 зарядних станцій і 30 радіостанцій. Додали 22 навігаційні та радіомодулі, 20 пультів керування, 25 паяльних станцій і інше обладнання. У Пустомитівській громаді місцеві підприємці та організатори благодійного концерту й аукціону за ініціативи готельно-ресторанного комплексу «Злата» зібрали 220 000 грн для стрілецького батальйону поліції особливого призначення «КОРД».

Колектив Підберізцівської сільської ради доставив на передову два автомобілі для військових із сіл Чижиків та Миклашів. Вони також передали сіткомети, детектори дронів, Starlink, Ecoflow, генератори, акумулятори, планшети, коліматори, інструменти, одяг, амуніцію та продукти. Загальна вартість допомоги перевищила 3 150 000 грн. Додатково 422 730 грн витратили на ремонт автомобілів.

У закладах освіти Пустомитівської громади зібрали 66 500 грн та передали двом військовослужбовцям для потреб їхніх підрозділів. Батьки учнів і класна керівниця 2-А класу Рава-Руської ЗОШ №1 під час благодійного ярмарку зібрали 17 578 грн для ЗСУ. У Щирці на благодійному концерті до Дня міста «Єднання заради життя» зібрали 140 000 грн на придбання автомобіля для підрозділу 45-ї окремої артилерійської бригади.

У Самбірському районі громадські організації, ініціатива #MAMARAGNARA і Координаційний центр допомоги армії м. Самбір регулярно проводять акцію «Допомога Українському Війську». Цього разу до Дніпра відправили медичний вантаж для опікового відділення і реанімації. Також відправили філамент для 3D-друку дронів і комплектуючих, а ще буржуйки. Ініціатива «Опір Самбір» постійно забезпечує військових необхідними речами.

Жителі Верхнього Висоцького під час «Свята сиру» зібрали 54 880 грн. З цієї суми 22 000 грн уже передали 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, решту спрямують на інші потреби ЗСУ. Бісковицька громада закупила й передала черговий автомобіль на схід України, а також медикаменти; оформлення документів забезпечила благодійна організація «Добрі справи». Під час літніх благодійних дискотек на Самбірщині зібрали 29 330 грн. З них 20 000 грн вже направили на підтримку 116-ї окремої механізованої бригади, а 9 330 грн залишили в резерві.

Рудківська громада продовжує регулярні відправки допомоги: продукти, домашні страви, мед, тушонки, засоби гігієни, медикаменти, маскувальні сітки, павербанки та інші речі. Додатково зібрали 10 410 грн донатів. Такі виїзди відбуваються кожного другого четверга.

У Яворівському районі Яворівська міська рада разом із мешканцями зібрали і передали допомогу 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Волонтери Новояворівського ЗЗСО №2 постійно плетуть маскувальні сітки і передають їх за запитами. Жителі Новояворівська зібрали кошти на допомогу для Євгенія Бігуна та його побратимів із 96-го окремого батальйону підтримки: придбали шість автомобільних шин на 22 000 грн і залишили 1 063 грн на спанбонд для сіток.

Петро Шот разом із британськими друзями передав військовим чергову партію форми і термобілизни, яку незабаром доставлять на фронт. Він разом із благодійниками з Великої Британії, Німеччини, Італії, США, Канади та України забезпечив 29-ту бригаду спальниками, пледами, окопними свічками, газовими балонами, кухонним приладдям та продуктами. Благодійники з Канади і США та учасники аукціону передали для спецпідрозділу КОРД на Харківському напрямку Starlink, універсальний пульт керування дронами, павербанки та сіткомети. Мешканці Мостищини пошили ще 10 маскувальних полотен і передали їх волонтерам Центру волонтеріату Мостищини.