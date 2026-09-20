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Нападника на львівського священника помістили на Кульпу

admin

Чоловіка, підозрюваного в нападі на священника у Львові, помістили на Кульпу.

Інформацію підтверджують у поліції Львівської області.

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту в одному з львівських храмів.

Повідомлення про напад надійшло до поліції 20 вересня близько 10:00.

За попередніми даними, 35-річний чоловік із ментальними розладами намагався перешкодити богослужінню.

Його зупинили священник і віряни, а потім передали поліцейським.

Чоловіка доставили до спеціалізованого лікувального закладу. Поліція продовжує встановлювати всі обставини події.


Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

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