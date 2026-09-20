Нападника на львівського священника помістили на Кульпу

Чоловіка, підозрюваного в нападі на священника у Львові, помістили на Кульпу.
Інформацію підтверджують у поліції Львівської області.
Правоохоронці встановлюють обставини інциденту в одному з львівських храмів.
Повідомлення про напад надійшло до поліції 20 вересня близько 10:00.
За попередніми даними, 35-річний чоловік із ментальними розладами намагався перешкодити богослужінню.
Його зупинили священник і віряни, а потім передали поліцейським.
Чоловіка доставили до спеціалізованого лікувального закладу. Поліція продовжує встановлювати всі обставини події.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua