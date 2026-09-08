У центрі Львова підозрюють 23-річного чоловіка у тяжкому побитті підлітка

У ніч на 3 вересня у центрі Львова біля Гарнізонного храму Святих Апостолів Петра і Павла стався напад.

За даними слідства, 23-річний чоловік завдав тяжких тілесних ушкоджень 17-річному хлопцю.

Слідство встановило, що під час суперечки підозрюваний спочатку вдарив юнака ногою в живіт.

Після цього він наніс удар кулаком по обличчю потерпілого.

Унаслідок ударів потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму й забій головного мозку.

Лікарі також зафіксували перелом склепіння черепа та перелом нижньої щелепи.

За висновками медиків, ці тілесні ушкодження небезпечні для життя. Наразі потерпілий перебуває у лікарні.

Бійку помітили працівники муніципальної варти. Вони розняли учасників і викликали медиків та поліцію.

Галицька окружна прокуратура міста Львова повідомила про підозру 23-річному чоловікові.

Йому інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя (ч. 1 ст. 121 КК України).

За клопотанням сторони обвинувачення суд обрав йому запобіжний захід.

Йому визначили тримання під вартою з правом внесення застави.

Досудове розслідування проводить Львівське районне управління поліції № 1 ГУ НП.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено.

Її не можна піддавати кримінальному покаранню без обвинувального вироку суду.