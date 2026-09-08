У центрі Львова підозрюють 23-річного чоловіка у тяжкому побитті підлітка

У ніч на 3 вересня у центрі Львова біля Гарнізонного храму Святих Апостолів Петра і Павла стався напад.
За даними слідства, 23-річний чоловік завдав тяжких тілесних ушкоджень 17-річному хлопцю.
Слідство встановило, що під час суперечки підозрюваний спочатку вдарив юнака ногою в живіт.
Після цього він наніс удар кулаком по обличчю потерпілого.
Унаслідок ударів потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму й забій головного мозку.
Лікарі також зафіксували перелом склепіння черепа та перелом нижньої щелепи.
За висновками медиків, ці тілесні ушкодження небезпечні для життя. Наразі потерпілий перебуває у лікарні.
Бійку помітили працівники муніципальної варти. Вони розняли учасників і викликали медиків та поліцію.
Галицька окружна прокуратура міста Львова повідомила про підозру 23-річному чоловікові.
Йому інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя (ч. 1 ст. 121 КК України).
За клопотанням сторони обвинувачення суд обрав йому запобіжний захід.
Йому визначили тримання під вартою з правом внесення застави.
Досудове розслідування проводить Львівське районне управління поліції № 1 ГУ НП.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено.
Її не можна піддавати кримінальному покаранню без обвинувального вироку суду.
Створено за матеріалами: golossokal.com.ua