У Львові Tesla збила пішохода на переході
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У Львові Tesla збила пішохода на переході

Марко Лук'яненко

У Львові на вулиці Науковій 27 вересня близько півночі автомобіль наїхав на пішохода. Водій і потерпілий — місцеві мешканці.

Поліція повідомила, що ДТП сталася приблизно о 00:30. Водій Tesla, 52-річний львів’янин, збив 32-річного пішохода.

Постраждалий отримав травми й був одразу госпіталізований. Зараз йому надають необхідну медичну допомогу.




Після події слідчі Львівської поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 286 частина 2 Кримінального кодексу України.

Ця стаття передбачає відповідальність за порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту водіями.

Згідно з санкцією, зловмисникам загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Також можливо позбавлення права керувати автомобілем на строк до трьох років або й без такого.

Поліція продовжує встановлювати всі обставини нічної аварії і причини, що до неї призвели.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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