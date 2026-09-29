У Львові Tesla збила пішохода на переході

У Львові на вулиці Науковій 27 вересня близько півночі автомобіль наїхав на пішохода. Водій і потерпілий — місцеві мешканці.

Поліція повідомила, що ДТП сталася приблизно о 00:30. Водій Tesla, 52-річний львів’янин, збив 32-річного пішохода.

Постраждалий отримав травми й був одразу госпіталізований. Зараз йому надають необхідну медичну допомогу.









Після події слідчі Львівської поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 286 частина 2 Кримінального кодексу України.

Ця стаття передбачає відповідальність за порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту водіями.

Згідно з санкцією, зловмисникам загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Також можливо позбавлення права керувати автомобілем на строк до трьох років або й без такого.

Поліція продовжує встановлювати всі обставини нічної аварії і причини, що до неї призвели.