Неповнолітній працівник загинув під час роботи в меблевому цеху на Золочівщині

17-річного працівника затягнуло всередину пресувального верстата.

Про це повідомили Головне управління Національної поліції у Львівській області та відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Вчора, 7 вересня, близько 17:30 у меблевому цеху одного з сіл Красненської громади Золочівського району стався трагічний інцидент.

Під час роботи на пресувальному верстаті загинув 17-річний працівник.

Постраждалим виявився мешканець селища Красне; його затягнуло всередину верстата.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 ККУ.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від двох до п’яти років.

Альтернативно — позбавлення волі строком до семи років.

Також суд може позбавити права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років, або ухвалити рішення без такого додаткового обмеження.

Наразі встановлюють усі обставини події і з’ясовують, хто відповідав за дотримання правил охорони праці.